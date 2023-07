Karnataka: अन्न भाग्य योजना के तहत खातों में भेजे जाने लगे पैसे; सिद्धारमैया ने बताया कब तक जारी रहेगी स्कीम

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अन्न भाग्य योजना के तहत सीधे नकद हस्तांतरण की शुरुआत की। अब योजना के पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में पांच किलो चावल की कीमत जमा की जाएगी। इस दौरान सिद्धारमैया ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को अन्न भाग्य योजना के लिए सीधा नकद हस्तांतरण तब तक जारी रहेगा, जब तक हम चावल खरीद नहीं लेते।

#WATCH | Karnataka CM Siddaramaiah and Deputy CM DK Shivakumar today started the direct cash transfer for the Anna Bhagya scheme to the eligible beneficiaries#Bengaluru pic.twitter.com/Yo4017RDOF