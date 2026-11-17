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हवाई अड्डा प्राधिकरण के मुताबिक, यह घटना 16 नवंबर को शाम करीब 6:05 बजे हुई। टेकऑफ रोकने के समय विमान जमीन पर ही था और हवा में नहीं उठा था। इसके बाद विमान को वापस पार्किंग बे में लाया गया, जहां एयरलाइन की इंजीनियरिंग टीम ने उसकी तकनीकी जांच की। जांच के बाद विमान को 'एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड' (एओजी) घोषित कर दिया गया। इसका मतलब है कि तकनीकी खराबी दूर होने तक विमान उड़ान भरने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद सभी 229 यात्रियों को विमान से उतार लिया गया।घटना के बाद हवाई अड्डे और एयरलाइन के कर्मचारी यात्रियों की मदद के लिए मौजूद रहे। बाद में एयरलाइन ने फंसे हुए यात्रियों को उनकी आगे की यात्रा पर भेजने के लिए बंगलूरू से एक विशेष विमान की व्यवस्था की। हालांकि, मूल विमान में सवार 229 यात्रियों में से केवल 34 ने इस राहत विमान से यात्रा की। यह विमान 17 नवंबर की रात 12:10 बजे मंगलूरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ।हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि विमान रनवे से ऊपर नहीं उठा था। ब्रेक लगाने के बाद भी उसका कुछ दूरी तक आगे बढ़ना ब्रेक लगाने के दौरान पैदा होने वाली स्वाभाविक गति के कारण था। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने यह भी बताया कि तकनीकी खराबी वाले इस विमान में एक न्यायाधीश, एक विधायक के परिवार के सदस्य और बीजेपी के एक प्रमुख नेता भी सवार थे।गौरतलब है कि सोमवार को बंगलूरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी इंडिगो की फ्लाइट 6E 6526 को टेकऑफ से ठीक पहले रोकना पड़ा था। पायलट ने तकनीकी खराबी का पता चलने पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए थे। इसके बाद केबिन क्रू ने यात्रियों को सिर नीचे करके सुरक्षित स्थिति में बैठने का निर्देश दिया। विमान रनवे पर ही रुका रहा और बाद में यात्रियों को उतारने के लिए पार्किंग बे में लाया गया।मदुरै जाने वाली यह फ्लाइट सुबह 7:20 बजे केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली थी। टेकऑफ की अनुमति मिलने के बाद विमान रनवे पर रफ्तार पकड़ रहा था, तभी चालक दल को तकनीकी खराबी का पता चला। पायलट ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। विमान के अचानक रुकने के बाद केबिन क्रू ने यात्रियों से कहा, 'सिर नीचे रखें, सिर नीचे रखें।' इससे यात्रियों में कुछ देर के लिए घबराहट फैल गई। विमान करीब 30 मिनट तक रनवे पर खड़ा रहा। इसके बाद यात्रियों को उतारकर टर्मिनल बिल्डिंग में ले जाया गया। बाद में उन्हें दूसरी व्यवस्था के तहत सुबह 9:20 बजे की फ्लाइट से भेजा गया।इससे पहले 6 सितंबर को 270 यात्रियों को लेकर लंदन जा रही वर्जिन अटलांटिक की एक फ्लाइट को भी टेकऑफ के कुछ देर बाद तकनीकी खराबी के कारण बंगलूरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। यह जानकारी हवाई अड्डे का संचालन करने वाली कंपनी बंगलूरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) ने दी थी।