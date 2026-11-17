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यह मिसाइल हमला 16 नवंबर को हुआ था। सोनोवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा एक पोस्ट में कहा कि जहाज पर सवार सभी 24 भारतीय नागरिकों और चालक दल के बाकी सदस्यों समेत कुल 25 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। किसी को चोट नहीं आई है। उन्होंने कहा, 'हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और अपने नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी के लगातार संपर्क में हैं।'इससे पहले बीते हफ्ते भी होर्मुज जलडमरूमध्य और अरब सागर में ऐसे जहाजों को निशाना बनाया गया, जिन पर भारतीय नाविक सवार थे। एक हमला 10 नवंबर को लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज पर हुआ, जिस पर मिसाइल या रॉकेट से हमला किया गया। इस जहाज पर 19 भारतीय सवार थे। हमले में सभी नाविक बाल-बाल बच गए। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में इसकी जानकारी दी थी।वहीं दूसरा हमला 11 नवंबर को हुआ था, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय सऊदी अरब के झंडे वाले जहाज को निशाना बनाया गया। एनसीसी फज्र नाम के इस जहाज पर तीन भारतीय नाविकों समेत पूरा चालक दल मौजूद था। हमले के बाद पूरा दल सुरक्षित है।अमेरिका और ईरान के युद्ध के बाद से ही होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ईरान ने इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर पाबंदियां लगाई हुई हैं और इस दौरान कई जहाजों पर हमले हुए हैं।