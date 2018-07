सरकार बनाने के लिए पीडीपी विधायकों के विभिन्न पार्टियों के साथ गोपनीय वार्ताओं की चर्चा के बीच पार्टी ने जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। पार्टी नेता तथा पूर्व मंत्री नईम अख्तर ने कहा कि पार्टी इस प्रकार की चर्चाओं का कोई जवाब नहीं देगी, लेकिन उसका मानना है कि जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। जब से सरकार गिरी है तभी से पार्टी जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही है। यह पूछे जाने पर कि पार्टी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है तो उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी प्रकार की चर्चाओं का जवाब नहीं देगी।

Amused at media speculations about a possible PDP-INC alliance to form the government in J&K. Conjecture also includes an impending meeting between Sonia ji & I. This is utter fabrication & yet another unfortunate example of #FakeNews!