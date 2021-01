हरदीप सिंह पुरी बोले- भारत में कोरोना वैक्सीन बनने से जयराम, थरूर और अखिलेश निराश

भारत में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद से नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को अखिलेश यादव, जयराम रमेश और शशि थरूर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारे मित्र इस बात से दुखी हैं कि डीसीजीआई से जिन दो वैक्सीन को मंजूरी मिली है वह भारत में बनी है। उन्होंने कहा कि ये सभी नेता हमारे सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाते रहते हैं। जाहिर है कि वे स्थाई तौर पर राजनीतिक हाशिए पर हैं।

Our in-house cynics M/s Jairam, Tharoor & Akhilesh are behaving true to form.



They first questioned the valour of our soldiers & are now unhappy that the two vaccines to get DCGI nod are made in India.



Clearly they are on a quest for permanent political marginalization.