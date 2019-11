कार्टोसैट-3: अंतरिक्ष में भारत की 'आंख' लॉन्च, दुश्मन की हर गतिविधि पर रखेगा नजर

आसमान में भारत की आंख कहे जाने वाले कार्टोसैट सीरीज के नवीनतम उपग्रह कार्टोसैट-3 को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ गए अमेरिका के 13 छोटे उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में भेज दिया गया है।

