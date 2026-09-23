iPhone 17 फ्री लंगर : इनको मिले फ्री में आईफोन! अगला नंबर आपका? जानिए पूरी प्रोसेस

Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Wed, 23 Sep 2026 05:47 PM IST
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एक तरफ iPhone 18 खरीदने के लिए Apple Store के बाहर रात से लाइनें लगी हैं, लोग रात से सुबह तक अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चंडीगढ़ में इसके उलट देखने को मिला... चंडीगढ़ में iPhone का FREE लंगर लगा है... जी हां, पंजाब के मशहूर कारोबारी राकेश त्रेहान उर्फ 'राजा डी किंग' ने महिलाओं के लिए iPhone 17 का लंगर लगाने का एलान किया। राजा डी इससे पहले पेट्रोल और कैश का लंगर लगाकर सुर्खियों में आ चुके हैं। हालांकि प्रशासन से सार्वजनिक जगह पर लंगर की परमिशन नहीं मिली, तो उन्होंने अपने घर से ही मीडिया के सामने लाइव लकी ड्रॉ निकाला।
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