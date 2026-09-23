दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की कार्रवाई: चंदन के 11 कंटेनर बरामद, हैंड बैगेज में लेकर काबुल जा रहा था यात्री

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सीआईएसएफ के मुताबिक, यात्री को केएएम एयर की फ्लाइट RQ4402 से काबुल जाना था। फ्लाइट दोपहर 2:10 बजे रवाना होने वाली थी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी होल्ड एरिया में एक्स-रे बैगेज स्क्रीनिंग के दौरान सीआईएसएफ जवानों को यात्री के हैंड बैगेज में कुछ संदिग्ध कंटेनर दिखाई दिए।जांच के दौरान बैग से चंदन से भरे 11 प्लास्टिक कंटेनर मिले। इसके बाद सीआईएसएफ ने तुरंत कस्टम विभाग को इसकी सूचना दी। कस्टम सुपरिटेंडेंट स्क्रीनिंग पॉइंट पर पहुंचे और यात्री के साथ बरामद सामग्री को आगे की कार्रवाई के लिए कस्टम अधिकारियों को सौंप दिया गया।कस्टम विभाग को मामला सौंपे जाने के बाद संबंधित एयरलाइन ने भी यात्री को फ्लाइट से उतार दिया। जानकारी के मुताबिक, यात्री को करीब 15:28 बजे फ्लाइट से ऑफलोड किया गया। मामले में आगे की कार्रवाई कस्टम विभाग की ओर से की जा रही है।विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक्सपोर्ट पॉलिसी में चंदन के निर्यात को लेकर प्रतिबंध हैं। कुछ खास तैयार उत्पादों और स्वीकृत रूपों के लिए तय अपवाद और शर्तें लागू होती हैं, लेकिन चंदन का किसी भी रूप में निर्यात प्रतिबंधित है।