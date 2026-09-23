{"_id":"6ab3c4d93122cca81601e618","slug":"mirabai-chanu-makes-history-by-lifting-198-kg-winning-a-medal-for-india-after-28-years-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"198 किग्रा उठाकर मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 28 साल बाद भारत को दिलाया मेडल","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों में इतिहास रच दिया है... मीराबाई ने महिलाओं की 49 किग्रा कैटेगरी में 198 किग्रा वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है... ये मीराबाई का एशियाई खेलों में पहला पदक है, और इसी के साथ भारत का वेटलिफ्टर में 28 साल का सूखा भी खत्म हो गया है। इससे पहले 1998 में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत को एशियाड में मेडल दिलाया था...

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