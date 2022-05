{"_id":"6278969357c69118d47028ba","slug":"indigo-airlines-refuses-to-board-kid-with-special-needs-aviation-minister-jyotiraditya-scindia-takes-note-news-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"इंडिगो: दिव्यांग बच्चे को विमान पर चढ़ने से मना करने के मामले का केंद्र ने लिया संज्ञान, सिंधिया बोले- बर्दाश्त नहीं होगा ये बर्ताव","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Mon, 09 May 2022 09:50 AM IST