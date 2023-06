Predator Drone: ‘अमेरिका के साथ हुए प्रीडेटर ड्रोन सौदे से बढ़ेगी देश की सैन्य क्षमता’, नौसेना प्रमुख बोले

भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने बुधवार को कहा कि हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना कई दूर-दराज के इलाकों में तैनात है। उन्होंने कहा कि आजकल हर कोई स्वतंत्र और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक की बात कर रहा है। वहीं, भारत के व्यापार का अधिकांश हिस्सा समुद्र के रास्ते जाता है। समुद्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।



