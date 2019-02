भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी फाइटर जेट को भारतीय वायु सेना ने मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान के विमान घुस आए थे और पुंछ और राजौरी के इलाके में बम भी गिराए। इसके बाद भारतीय वायु सेना ने खदेड़ते हुए नौशेरा के वाम गैली में पाकिस्तान के एफ-16 विमान को मार गिराया।

Parachute seen as Pakistan Air Force's F-16 was going down, condition of the pilot is unknown https://t.co/yfcHxDjlXn