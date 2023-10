Indian Air Force: भारतीय वायु सेना को मिला LCA तेजस ट्विन-सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट, IAF चीफ चौधरी ने कही यह बात

आज वायु सेना को एलसीए तेजस ट्विन-सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिला है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सीएमडी सीबी अनंतकृष्णन ने भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी को बंगलूरू में एलसीए तेजस ट्विन-सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट सौंपा।

