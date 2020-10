पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण, 250 किमी दूर तक दुश्मन पर करेगी वार

डीआरडीओ द्वारा विकसित यह मिसाइल पहले से ही स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड का हिस्सा है।

Today India successfully testfired the over 250 km strike range Prithvi-2 ballistic missile off the coast of Balasore, Odisha. The DRDO-developed Missile is already the part of the Strategic Forces Command.