फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   India seal Bilateral Investment Protection Agreement deals with three countries by December

विदेशी निवेश को लेकर सरकार ने कसी कमर: दिसंबर तक तीन देशों से डील पक्की करेगा भारत, वित्त मंत्री ने दी जानकारी

Mon, 05 Oct 2026 11:24 AM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: प्रशांत तिवारी Updated Mon, 05 Oct 2026 11:24 AM IST
सार

भारत दिसंबर तक कम से कम तीन और देशों के साथ बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि रूस समेत कई देशों के साथ बातचीत जारी है।

विज्ञापन
India seal Bilateral Investment Protection Agreement deals with three countries by December
निर्मला सीतारमण - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत दिसंबर तक कम से कम तीन और देशों के साथ बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने बताया कि कई देशों के साथ इस दिशा में बातचीत चल रही है और इसमें रूस भी शामिल है। अगर बातचीत तय दिशा में आगे बढ़ती रही तो दिसंबर तक तीन और देशों के साथ समझौते पूरे किए जा सकते हैं।

विज्ञापन


रूस समेत कई देशों से चल रही बातचीत
दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सीतारमण ने कहा कि भारत कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश से जुड़े समझौतों पर बातचीत कर रहा है। बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट का उद्देश्य दोनों देशों के निवेशकों को एक-दूसरे के यहां निवेश के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल उपलब्ध कराना है। इसमें निवेशकों के हितों की सुरक्षा और निवेश से जुड़े विवादों के समाधान जैसे प्रावधान शामिल होते हैं।
विज्ञापन


विदेशी निवेश बढ़ाने पर सरकार का जोर
भारत की यह पहल ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब सरकार विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में देश की भूमिका मजबूत करने पर जोर दे रही है। विभिन्न देशों के साथ बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट होने से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ने और सीमा-पार निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इससे भारत में निवेश के लिए एक अधिक स्थिर और भरोसेमंद वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: अमेरिकी चुनाव प्रणाली को घेर रहे थे ट्रंप: ब्राजील की जगह भारत में करा दिया राष्ट्रपति चुनाव, अब हो रहे ट्रोल

भारत-रूस आर्थिक रिश्तों के लिए भी अहम
रूस के साथ चल रही बातचीत को भी अहम माना जा रहा है। भारत और रूस के बीच ऊर्जा, रक्षा, परिवहन समेत कई क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक सहयोग है। ऐसे में निवेश संरक्षण से जुड़ा समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत कर सकता है। हालांकि, दिसंबर तक कितने देशों के साथ समझौते अंतिम रूप लेते हैं, यह मौजूदा बातचीत की प्रगति पर निर्भर करेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed