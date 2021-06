कोरोना: लगातार चौथे दिन एक लाख से कम दैनिक संक्रमित मामले हुए दर्ज, 24 घंटे में 3403 मौतें

India reports 91,702 #COVID19 cases, 1,34,580 discharges & 3,403 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry



Total cases: 2,92,74,823

Total discharges: 2,77,90,073

Death toll: 3,63,079

Active cases: 11,21,671



Total vaccination: 24,60,85,649 pic.twitter.com/0wrWOFIe29