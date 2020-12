Covid-19: देश में 24 घंटे में मिले 21,822 नए मरीज, 299 की हुई मौत, कोरोना के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई चिंता

देश में गुरुवार को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से संक्रमण के 21 हजार 822 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 299 नई मौतें हुईं हैं। इस दौरान 26 हजार 139 मरीज ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,821 नए संक्रमित मिले हैं, इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,02,66,674 हो गई है। वहीं, इस दौरान 299 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है, इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,738 हो गई है।

India reports 21,821 new COVID-19 cases, 26,139 recoveries, and 299 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry