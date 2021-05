कोरोना: 50 दिन में सबसे कम दैनिक मामले हुए दर्ज, बीते 24 घंटे में 1.52 लाख केस और 3128 लोगों की मौत

India reports 1,52,734 new #COVID19 cases, 2,38,022 discharges & 3,128 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry



Total cases: 2,80,47,534

Total discharges: 2,56,92,342

Death toll: 3,29,100

Active cases: 20,26,092



Total vaccination: 21,31,54,129 pic.twitter.com/FVhbrhYMgY