कोरोना: दैनिक मामलों में मामूली बढ़त, बीते 24 घंटे में दर्ज हुए 1.32 लाख मामले, 3207 मरीजों ने गंवाई जान

India reports 1,32,788 new #COVID19 cases, 2,31,456 discharges & 3,207 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry



Total cases: 2,83,07,832

Total discharges: 2,61,79,085

Death toll: 3,35,102

Active cases: 17,93,645



Total vaccination: 21,85,46,667 pic.twitter.com/wqyIwRhogm