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विदेश मंत्रालय: कैप्टन स्मित की हालत में सुधार, अस्पताल में इलाज जारी; रणधीर जायसवाल बोले- तेजी से ठीक हो रहे

Wed, 07 Oct 2026 06:26 PM IST
राहुल कुमार आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Wed, 07 Oct 2026 06:26 PM IST
सार

ब्लैक सी में चार वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों को लेकर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने नाविकों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कूटनीति और संवाद से समाधान की अपील की। कई जहाजों पर भारतीय नागरिक सवार थे।

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India Condemns Attacks on Four Ships in Black Sea, Says Dialogue Is the Way Forward
रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि कैप्टन मच्छार अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैप्टन मच्छार अबू धाबी के अस्पताल में हैं। हमारा दूतावास उनके, उनके परिवार, स्थानीय अधिकारियों और अस्पताल प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। वह अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं, इलाज का अच्छा जवाब दे रहे हैं और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है।

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चार वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों को लेकर भारत ने चिंता जताई
भारत ने ब्लैक सी (काला सागर) से गुजर रहे चार वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इससे कमर्शियल शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को पाक्षिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मंगलवार से बुधवार के बीच चार वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाओं की घोर निंदा करता है।
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भारत ने की कूटनीति और संवाद की अपील
रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन हमलों से वाणिज्यिक जहाजों के साथ-साथ नाविकों की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो रहा है। भारत ने स्पष्ट किया कि नाविक समुदाय को निशाना बनाया जाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का समाधान कूटनीति और संवाद के जरिए तलाशा जाना चाहिए, ताकि क्षेत्र में दोबारा शांति कायम हो सके। भारत का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर वाणिज्यिक नौवहन सुरक्षित तरीके से जारी रहना चाहिए।
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तीन जहाजों पर सवार थे भारतीय
जायसवाल ने बताया कि पहला हमला एमवी रायोद मम्मदोव पर हुआ। इस जहाज पर तीन भारतीय नागरिक सवार थे। इनमें से एक भारतीय घायल हुआ है और उसका इलाज चल रहा है। रोमानिया स्थित भारतीय दूतावास घायल नागरिक के संपर्क में है और उसकी स्थिति पर नजर रख रहा है।

दूसरा हमला टोगो के झंडे वाले जहाज अल्फावतन पर हुआ। यह हमला मंगलवार को हुआ था। जहाज पर सवार चालक दल में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी को लेकर फिलहाल जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संबंधित सरकार के साथ बातचीत जारी है।

ड्रोन हमले के बाद 18 लोगों को बचाया गया
तीसरा मामला एमबी केबल से जुड़ा है। पलाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर ड्रोन हमला हुआ। इसके बाद बुल्गारियाई नौका ने जहाज के सभी 18 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया। इनमें सात भारतीय नागरिक शामिल हैं। इनमें से एक भारतीय घायल हुआ है और उसका उपचार जारी है। भारतीय दूतावास उसके संपर्क में है। भारत ने बचाव अभियान के लिए बुल्गारिया का आभार जताया है।


तेल टैंकर में सवार थे 23 भारतीय
चौथा जहाज लाइबेरिया के झंडे वाला अफ्रामैक्स रियो था। यह एक तेल टैंकर है। जहाज पर सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इसमें 23 भारतीय नागरिक शामिल थे। सभी सुरक्षित हैं, हालांकि एक घायल भारतीय का इलाज चल रहा है।

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