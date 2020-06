भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता समाप्त, 11 घंटे तक चली बैठक

भारत और चीन के कमांडर स्तर के अधिकारियों के बीच चल रही अहम बैठक समाप्त हो गई है। सुबह 11:30 बजे शुरू हुई बैठक लगभग 11 घंटे तक चली। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है अभी। बता दें कि गलवान में चीन के साथ हुई झड़प के बाद दोनों देशों में लगातार तनाव बना हुआ है।

Today’s meeting between the Corps Commander-level officers of India and China is over. The meeting which started at 11:30 am went on for around 11 hours. More details awaited: Sources pic.twitter.com/qS8DWKF0RJ