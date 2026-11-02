चक्रवात मुरासु: आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा तूफान; लैंडफॉल पर मौसम विभाग ने क्या कहा, किन राज्यों में अलर्ट?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'मुरासु' भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। यह पिछले छह घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है। आज यानी 2 नवंबर, 2026 को 2:30 बजे (आधी रात के ठीक बाद) यह चेन्नई से लगभग 260 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व और नेल्लोर से 290 किलोमीटर पूर्व-दक्षिणपूर्व में केंद्रित था। तूफान के उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते रहने की संभावना है।

विज्ञापन

India Meteorological Department tweets, "The Cyclonic Storm “Murasu” over Westcentral & adjoining Southwest Bay of Bengal moved nearly northwestwards with speed of 20 kmph during past 06 hours, intensified into severe cyclonic storm and lay centered at 0230 hours IST of today, the 02nd November, 2026 over the same region near Latitude 13.6°N and Longitude 82.5°E, about 260 km east-northeast of Chennai (Tamil Nadu), 290 km east-southeast of Nellore (Andhra Pradesh), 320 km south-southeast of Machilipatnam (Andhra Pradesh), 310 km east-southeast of Kavali (Andhra Pradesh), 330 km southeast of Ongole (Andhra Pradesh) and 470 km south of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh). It is very likely to continue to move northwestwards and cross south Andhra Pradesh coast as a Severe Cyclonic Storm with wind speed of 100 to 110 kmph gusting 120 kmph between Nellore and Narsapur close to Ongole during midnight (2330 Hrs IST) of 2nd to early hours (0400 Hrs IST) of 3rd November, 2026." विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) November 2, 2026

मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान 'मुरासु' 2 नवंबर की आधी रात (रात 11:30 बजे) से 3 नवंबर तड़के (सुबह 4:00 बजे) के बीच आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट को पार करेगा। यह नेल्लोर और नरसापुर के बीच, ओंगोल के करीब, भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में तट से टकराएगा। इस दौरान हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने के साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। तीनों राज्यों में प्रशासन ने आपदा से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं।



मौसम विभाग के अनुसार, 2 नवंबर को चेन्नई और तिरुवल्लूर में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, रानीपेट, वेल्लोर और नीलगिरि में भी भारी बारिश का अनुमान है। 3 नवंबर को बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है, हालांकि नीलगिरि के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। राज्य के राजस्व प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को अलर्ट पर रहने और प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय रखने का निर्देश दिया है। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत राज्य आपातकालीन ऑपरेशंस केंद्र को देने को कहा गया है।चक्रवाती तूफान 'मुरासु' को देखते हुए आंध्र प्रदेश में बिजली कंपनियों को चक्रवात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। 2 नवंबर को दक्षिण और मध्य तटीय जिलों में मध्यम से भारी बारिश और कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। तेज हवाओं से बिजली के खंभों, तारों और ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऊर्जा विभाग ने बिजली उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक रखने, संवेदनशील इलाकों में कर्मचारी और मशीनरी तैनात करने तथा बिजली आपूर्ति बाधित होने पर जल्द बहाली सुनिश्चित करने को कहा है।ओडिशा सरकार ने दक्षिणी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि सरकार चक्रवात से निपटने के लिए तैयार है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने निचले और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। गजपति जिले में चिह्नित भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से सोमवार दोपहर तक लोगों को निकालने की तैयारी है। राज्य के विशेष राहत आयुक्त राजेश पी. पाटिल के मुताबिक, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से निपटने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दक्षिणी ओडिशा के प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए 6,400 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं।