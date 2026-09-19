आईआईटी बॉम्बे में छात्र की मौत का मामला: परीक्षा में मोबाइल कांड से जुड़े लोगों पर एफआईआर, छात्रों का हंगामा

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आईआईटी के पवई परिसर में पिछले छह महीनों के भीतर खुदकुशी की यह तीसरी घटना है। पुलिस ने शुरुआत में इस मामले में दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की थी। इसके बाद छात्र के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद छात्र के परिजन मुंबई पहुंच चुके हैं और पुलिस उनके बयान दर्ज कर रही है। इसके साथ ही पुलिस कैंपस के अन्य छात्रों के भी बयान ले रही है।संस्थान प्रबंधन के अनुसार, परीक्षा चलने के दौरान साहिल ने सवालों के जवाब हासिल करने के लिए प्रश्नपत्र को चैटजीपीटी पर अपलोड किया था। हालांकि, संस्थान का दावा है कि इस घटना के बाद छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। परीक्षा निरीक्षक और विभागाध्यक्ष ने छात्र को बुलाकर समझाया था और भरोसा दिलाया था कि इस बात का उसके करियर पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। इस बातचीत के बाद साहिल अपने हॉस्टल के कमरे में लौट आया था, जहां बाद में उसकी मौत हो गई।संस्थान ने छात्र की मौत पर गहरा दुख जताया है और प्रभावित दोस्तों, सहपाठियों व शिक्षकों को हर तरह का सहयोग देने की बात कही है। दूसरी तरफ, घटना से नाराज छात्रों ने कैंपस में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि प्रशासन मौत से जुड़े सभी तथ्यों को सामने नहीं ला रहा है।कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा की घटना को लेकर साहिल को एक साल के निलंबन की धमकी दी गई थी। उनका कहना था कि निलंबन होने पर उसे हॉस्टल खाली करके परिसर से बाहर रहना पड़ता। इससे उसका चार साल का इंजीनियरिंग कोर्स भी अधूरा लटक जाता। छात्रों का आरोप है कि इसी सजा के डर और मानसिक तनाव के कारण उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। हंगामे को देखते हुए परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की जांच जारी है।