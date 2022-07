Goa Congress: माइकल लोबो ने की मुकुल वासनिक से मुलाकात, कहां- मैं कांग्रेस के साथ ही हूं 

नेता विपक्ष के पद से हटाए गए गोवा कांग्रेस विधायक माइकल लोबो सोमवार को सामने और सफाई पेश की कि मैं कांग्रेस में ही हूं। लोबो ने पार्टी सांसद मुकुल वासनिक से भी मुलाकात की। लोबो ने कहा, मुकुल वासनिक से मुलाकात सीएलपी की बैठक नहीं थी। कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य यहां राज्य में हो रही घटनाओं पर चर्चा करने आए थे। मैंने उनसे कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। साथ ही माइकल लोबो ने कहा, प्रेस कांफ्रेंस में शामिल नहीं होना अयोग्यता का आधार नहीं हो सकता।

#WATCH | "Not attending a press conference cannot be a ground for disqualification," said Michael Lobo, who was removed by Congress as Goa LoP yesterday on the accusation of conspiring with the BJP on the disqualification petition against him pic.twitter.com/LrrbVokYFP