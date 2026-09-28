तेलंगाना: शमशाबाद में कैब चालक पर लगा छेड़छाड़ का आरोप, महिला ने दर्ज कराई प्राथमिकी; पुलिस जांच में जुटी

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एफआईआर के अनुसार, महिला 26 सितंबर को शाम करीब छह बजे जडचेरला से हैदराबाद आने के लिए टैक्सी में सवार हुई थी। उसके पास 60 हजार रुपये नकद थे। शमशाबाद पहुंचने पर चालक ने गच्चीबोवली जाने के लिए 50 रुपये अतिरिक्त देने को कहा। महिला इसके लिए तैयार हो गई।महिला के मुताबिक, टोंडुपल्ली टोल गेट पार करने के बाद चालक ने ओआरआर सर्विस रोड पर मेडप्लस मेडिकल शॉप के पास गाड़ी रोकी। उसने वहां दवा खरीदी। इसके बाद रात करीब 8:30 बजे चालक ने कोथवालगुडा सर्विस रोड के पास फिर से गाड़ी रोकी।एफआईआर में महिला ने आरोप लगाया कि चालक ने उसे पकड़ लिया। महिला ने शोर मचाया तो चालक मौके से फरार हो गया। वह महिला के 60 हजार रुपये वाली गाड़ी को वहीं छोड़ गया।शिकायत के अनुसार, महिला ने घटना के दौरान वाहन से बाहर निकलकर आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगी थी। शुरुआती जानकारी में चालक पर महिला को सुनसान इलाके की ओर ले जाने और उसके साथ यौन दुर्व्यवहार का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। महिला ने पुलिस को बताया कि अगर वह चालक को दोबारा देखेगी तो उसकी पहचान कर सकती है।26 सितंबर की रात 11:45 बजे मिली शिकायत के आधार पर आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धाराओं 74, 318(4) और 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच की जिम्मेदारी एसआई एच. किशनजी को सौंपी गई है। पुलिस आरोपी कैब चालक का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए जांच कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।