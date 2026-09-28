उपलब्धि: मुंबई में झुग्गियों की दुर्दशा पीयूष को प्रेरणा! तकनीक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से मान्यता

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मुंबई की झुग्गियों में रहते हुए उन्होंने देखा कि चारों तरफ गंदा पानी जमा रहता है, जिससे डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं। वह खुद भी बचपन में इन बीमारियों का शिकार हुए थे। पीयूष के पास वाटर इंजीनियरिंग की कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है। इस बीच उन्होंने अपने एक स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुंबई के डीजी सांघवी कॉलेज से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी।कोरोना महामारी के दौरान पीयूष की मां ने जैसे-तैसे उनके लिए एक पुराना सेकेंड हैंड लैपटॉप अरेंज किया, जिससे पीयूष ने रिसर्च शुरू की और इस सिस्टम को डिजाइन किया।यह एक विकेंद्रीकृत और मॉड्यूलर सिस्टम है, जो बिना किसी हानिकारक केमिकल डोजिंग के पानी को साफ करता है। आमतौर पर छोटे और मध्यम उद्योगों को पानी साफ करने की पारंपरिक प्रणालियों पर करीब 20 लाख रुपये का खर्च आता है। पीयूष के समाधान ने इस खर्च को घटाकर सिर्फ 5 से 7 लाख कर दिया है। भारत में रोज निकलने वाले करीब 1800 करोड़ लीटर अपशिष्ट जल में से केवल 20-30% का ही शोधन हो पाता है।