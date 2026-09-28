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तमिलनाडु में तस्करी पर नकेल: 40 किमी तक कार की छत में लटके रहे कांस्टेबल, तीन को किया गिरफ्तार

Mon, 28 Sep 2026 10:10 AM IST
ज्योति भास्कर एजेंसी, चेन्नई।
एजेंसी, चेन्नई। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 28 Sep 2026 10:10 AM IST
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Crackdown on smuggling in Tamil Nadu Head Constable clung to car roof for 40 km three arrested
तमिलनाडु के पुलिसकर्मी ने दिखाया अदम्य साहस - फोटो : अमर उजाला प्रिंट-एजेंसी

तमिलनाडु के कोयंबटूर में गुटखा तस्करों को पकड़ने के लिए एक पुलिस हेड कांस्टेबल 40 किलोमीटर तक चलती कार की छत पर लटका रहा और अंततः तीन तस्करों को पकड़कर ही दम लिया। यह हैरान कर देने वाली घटना रविवार सुबह कोयंबटूर के कोविलपालयम थाना क्षेत्र में हुई। इस जांबाज पुलिसकर्मी का नाम वेलमुरुगन है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर दिया।

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हेड कांस्टेबल वेलमुरुगन चलती कार की छत पर कूदे
कोविलपालयम पुलिस विंलाकुरिची इलाके में गाड़ियों की रूटीन जांच कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने जब बंगलूरू से आ रही एक संदिग्ध लग्जरी कार को रोका, तो कार सवारों ने पुलिसकर्मियों को धक्का दिया और तेज रफ्तार में कार भगा दी। कार को रुकवाने और संदिग्धों को भागने से रोकने के लिए हेड कांस्टेबल वेलमुरुगन तुरंत चलती कार की छत पर कूद गए और उसकी रूफ रेल्स (छत पर लगी रॉड) को मजबूती से पकड़ लिया। तस्करों ने पुलिसकर्मी के छत पर होने के बावजूद कार की रफ्तार कम नहीं की। रास्ते में उन्होंने फास्टैग से टोल टैक्स चुकाया और बैरियर तोड़कर भागते रहे।
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वाहन चालकों ने बनाए वीडियो 
सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों ने इस खौफनाक दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी बीच, पुलिस टीम और एंबुलेंस गाड़ियों ने अविनाशी रोड पर कार को चारों तरफ से घेर लिया और उसे रोक लिया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें से करीब 300 किलोग्राम प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू उत्पाद बरामद हुए, जिसे बेंगलुरु से कोयंबटूर ले जाया जा रहा था। 

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