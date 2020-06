हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन का फैसला, 28 जून से पांच जुलाई तक बेगम बाजार में लॉकडाउन

देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप देखते हुए हैदराबाद के किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने मिलकर फैसला लिया है कि 28 जून से पांच जुलाई तक हैदराबाद का बेगम बाजार में लॉकडाउन रहेगा, हालांकि ये फैसला एसोसिएशन की तरफ से स्वेच्छा से लिया गया है।

Telangana: Begum Bazar market in Hyderabad to implement a 1-week lockdown from 28th June in view of #COVID19. LN Rathi, President, Hyderabad Kirana Merchant Association says, "We took this decision voluntarily to save our shopkeepers, staff & local people from infection". (25.06) pic.twitter.com/LWZMCWYb2W