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तेलंगाना : हैदराबाद में पुलिस स्टेशन के पास सिलेंडर फटा, 13 लोग घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
Updated Thu, 21 Jan 2021 08:22 AM IST
Hyderabad: cylinder explosion
- फोटो : ANI
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तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मीर चौक पुलिस स्टेशन की सीमा में बुधवार रात सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक घर में आग लग गई। इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मीर चौक पुलिस स्टेशन की सीमा में बुधवार रात सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक घर में आग लग गई। इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।