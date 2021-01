तेलंगाना : हैदराबाद में पुलिस स्टेशन के पास सिलेंडर फटा, 13 लोग घायल

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मीर चौक पुलिस स्टेशन की सीमा में बुधवार रात सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक घर में आग लग गई। इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

Hyderabad: 13 persons were injured in a fire that broke out due to a cylinder explosion at a residence in Mir Chowk police station limits late last night; all injured were admitted to a hospital pic.twitter.com/xfbD4UEmeI