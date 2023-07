Manipur: राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर भड़कीं स्मृति ईरानी, कहा- राहुल गांधी ने मणिपुर में कैसे लगाई आग बताइए

वायरल हुआ वीडियो

बता दें, स्मृति ईरानी और अमी याग्निक के बीच वार-पलटवार का वीडियो वायरल हो रहा है। विपक्ष ने मंत्री के बयान को उनका बौखलाहट बताया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आज राज्यसभा में मंत्री ईरानी की बौखलाहट देखी गई और यह भी देखा कि आखिर नफरत क्या होती है। आशा है कि मंत्री जल्द ही ठीक हो जाएंगी और उन्हें एहसास होगा कि उनकी देश के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है।



When will you have the guts to discuss Rajasthan,



When will you have the guts to discuss Chhattisgarh,



When will you have the courage to talk about what's happening in Bihar,



When will you have the courage to talk about the Red Diary... pic.twitter.com/reDcgZhcrT