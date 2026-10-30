रोजगार में ‘आवागमन’ बाधा: महंगा परिवहन चुनने को मजबूर महिलाएं; आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा

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रिजर्व बैंक की बृहस्पतिवार को जारी आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में यह निष्कर्ष आया है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण व आईआईटी बॉम्बे के 2026 के सर्वेक्षण के हवाले से कहा है कि महंगा सफर, सुरक्षा की चिंता और घरेलू बोझ के चलते महिलाओं की नौकरी तक पहुंच सीमित हो जाती है। इन्हीं वजहों से महिलाओं को अपेक्षाकृत महंगे परिवहन साधन चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है।तमिलनाडु की विदियाल पयनम, कर्नाटक की शक्ति, आंध्र प्रदेश की स्त्री शक्ति, केरल की प्रियदर्शिनी और तेलंगाना की महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा है। इनके लिए रोजगार पाना या बरकरार रखना अपेक्षाकृत आसान है।राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण 2025-26 के निष्कर्ष बताते हैं कि कामकाजी महिलाओं का केवल 41.9% हिस्सा काम पर जाने के लिए कम से कम एक किलोमीटर की यात्रा करता है, जबकि पुरुषों में यह अनुपात 61.9 प्रतिशत है। दोपहिया वाहन कामकाजी लोगों का सबसे बड़ा सहारा है।