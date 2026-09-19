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गृह मंत्री अमित शाह को फूड पॉइजनिंग: प्रल्हाद जोशी बोले- अब स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक; डॉक्टरों ने क्या सलाह दी?

Sat, 19 Sep 2026 08:28 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, तेहरान
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, तेहरान Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sat, 19 Sep 2026 08:28 PM IST
सार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कर्नाटक के दौरे पर थे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अपने तय कार्यक्रमों से दूर रहना पड़ा। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि शाह को फूड पॉइजनिंग हुई थी और उल्टी के कारण कमजोरी महसूस हो रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि शाह अब पूरी तरह ठीक हैं। आइए विस्तार से इस पूरे मामले को समझते हैं...

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Home Minister Amit Shah Suffers Food Poisoning Pralhad Joshi Says He Is Now Fine What Did Doctors Advise?
कर्नाटक दौरे पर अमित शाह की तबीयत बिगड़ी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शनिवार को कर्नाटक दौरे के दौरान फूड पॉइजनिंग हो गई। तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने हुब्बली में होने वाले एक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रल्हाद जोशी ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के कारण शाह को उल्टी हुई और इससे उन्हें कमजोरी महसूस हुई। जोशी ने कहा कि अब अमित शाह पूरी तरह ठीक हैं। शाह शुक्रवार देर रात हुब्बली पहुंचे थे और शनिवार को उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल होना था।

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अमित शाह को क्या हुआ और कार्यक्रम से क्यों दूर रहे?

  • अमित शाह को फूड पॉइजनिंग होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। इसी वजह से वह हुब्बली में केएलई जगद्गुरु गंगाधर महास्वामिगलु मूरुसाविरमठ मेडिकल कॉलेज की नई शैक्षणिक इमारत और 1,200 बिस्तरों वाले केएलई अस्पताल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके।
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  • कार्यक्रम में मौजूद केएलई सोसायटी के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभाकर कोरे ने बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर अमित शाह होटल में ही रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि शाह ने अपना संदेश कार्यक्रम में मौजूद लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा था।
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प्रल्हाद जोशी ने अमित शाह की तबीयत को लेकर क्या बताया?

  • केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बेलगावी जिले के एक्सांबा में पत्रकारों से बातचीत में अमित शाह की तबीयत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शाह को फूड पॉइजनिंग के कारण तबीयत खराब हुई थी। जोशी के मुताबिक उल्टी होने के कारण शाह को कुछ कमजोरी महसूस हुई। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि अब अमित शाह एकदम ठीक हैं।
  • जोशी ने बताया कि अमित शाह को इस कार्यक्रम में आना था और पूर्व भाजपा सांसद अन्नासाहेब जोल्ले ने उन्हें और बेलगावी सांसद जगदीश शेट्टर को भी उनके साथ आने के लिए बुलाया था, लेकिन शाह के नहीं आने के कारण दोनों नेता खुद कार्यक्रम में पहुंचे।

बेलगावी का कार्यक्रम क्यों रद्द हुआ?

अमित शाह को शनिवार को बेलगावी जिले के चिक्कोडी तालुका के एक्सांबा में श्री बीरेश्वर सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन भी करना था। लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनका बेलगावी दौरा रद्द कर दिया गया। शाह की अनुपस्थिति में प्रल्हाद जोशी, बेलगावी सांसद जगदीश शेट्टर और दूसरे नेता कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और श्री गुरु सिद्ध राजयोगींद्र स्वामी भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर हुब्बली में केएलई के परिसरों का उद्घाटन किया।

क्या अमित शाह बाद में हुब्बली से दिल्ली के लिए रवाना हुए?

स्थानीय नेताओं के मुताबिक, अमित शाह ने बाद में शाम के समय हुब्बली में कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए हवाई अड्डे की ओर गए। अमित शाह शुक्रवार देर रात हुब्बली पहुंचे थे। शनिवार को उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण कार्यक्रमों में बदलाव करना पड़ा। प्रल्हाद जोशी ने बाद में उनकी स्थिति को लेकर कहा कि अब वह पूरी तरह ठीक हैं। इस तरह फूड पॉइजनिंग के कारण कुछ कार्यक्रमों से दूर रहने के बाद शाह का कर्नाटक दौरा स्वास्थ्य कारणों से प्रभावित हुआ।

अमित शाह के कार्यक्रम में कौन-कौन से बदलाव हुए?

अमित शाह को शनिवार को हुब्बली और बेलगावी में कई कार्यक्रमों में शामिल होना था। हुब्बली में उन्हें मेडिकल कॉलेज की नई शैक्षणिक इमारत और 1,200 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन करना था, जबकि बेलगावी के एक्सांबा में सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन प्रस्तावित था। तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने शुरुआती कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया और बेलगावी का कार्यक्रम भी रद्द हो गया। उनकी अनुपस्थिति में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और कर्नाटक के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रमों में शामिल हुए। बाद में स्थानीय नेताओं ने बताया कि शाह शाम को परिसर पहुंचे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हुए।

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