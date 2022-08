Heavy Rain-Flood: पांच राज्यों में भारी वर्षा का कहर, मध्यप्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल के कई इलाके जलमग्न

इधर, यूपी के बिजनौर के ब्रह्मपुरी गांव के कुछ घरों में गंगा का पानी घुस गया। इसके बाद उन्होंने तटबंध पर बसेरा बना लिया है। गंगा का पानी भरने से जलीलपुर-सलेमपुर मार्ग भी बाधित हो गया। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा खादर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ब्रह्मपुरी गांव के कुछ घरों में गंगा का पानी घुस गया, जिसके बाद उन्होंने तटबंध पर बसेरा बना लिया है। गंगा का पानी भरने से जलीलपुर-सलेमपुर मार्ग भी बाधित हो गया। बिजनौर बैराज पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 30 सेमी कम 219.70 मीटर पर बना हुआ है।



ओडिशा में 1.2 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया

ओडिशा के बालासोर और मयूरभंज में 8 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। स्वर्णरेखा और बैतरणी नदी कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 1.2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या छह हो गई है। राज्य पहले से ही लगातार बारिश के कारण महानदी की बाढ़ से जूझ रहा है। सात लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच, संबलपुर जिले कुचिंडा इलाके में दो शव बरामद हुए हैं, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई। झारखंड में रामगढ़ में नलकारी नदी में आई बाढ़ में 6 बच्चे बह गए, इनमें से 4 शव बरामद हुए हैं।

