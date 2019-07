भाजपा से हाथ मिलाने की खबर महज अफवाहः एच डी कुमारस्वामी

विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसी अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो सच्चाई से दूर हैं। हम 'जनसेवा' द्वारा पार्टी का निर्माण करेंगे। आम आदमी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

Ex-K'taka CM & JD(S) leader, HD Kumaraswamy: Noticed news about joining hands with BJP, it's baseless. Legislators&party workers need not pay heed to such rumours, which is far from truth. We'll build the party by 'janseva'. Our fight for the common man will continue. (file pic) pic.twitter.com/u3lVsQksGT