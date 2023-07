Telangana: तेलंगाना में अल्पसंख्यक परिवारों को जल्द ही एक लाख रुपये की सहायता मिलेगी, वित्त मंत्री ने की घोषणा

तेलंगाना के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने गुरुवार को कहा कि बीआरएस सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है। मंत्री हरीश राव ने जला विहार में एक बैठक के दौरान यह घोषणा की। आगे उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर एक हफ्ते या 10 दिनों के भीतर इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के उद्देश्य से यह पहल जल्द ही राज्य प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी।

#WATCH | Hyderabad: "On the order of the Chief Minister, within a week or 10 days, without a bank loan on the application you (minorities) have already placed, you will be given a scheme of Rs 1 lakh," says Telangana Finance Minister Harish Rao as BRS announces Rs 1 lakh… pic.twitter.com/Ogfl2woI8W