{"_id":"6279ab05a4da005ec9583809","slug":"hanuman-chalisa-started-playing-in-protest-against-ajan-in-karnataka-read-these-impotant-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"कर्नाटक : अजान के विरोध में बजने लगी हनुमान चालीसा, चित्रा की जमानत पर टला निर्णय, पढ़ें देश दुनिया की अहम खबरें","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, बेंगलुरु। Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 10 May 2022 05:30 AM IST