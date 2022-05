{"_id":"627f2e208695da71537d5270","slug":"gyanvapi-masjid-case-reaches-supreme-court-demand-to-stop-survey-and-maintain-status-quo-hearing-will-be-held-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी मस्जिद मामला : सर्वे पर रोक और यथास्थिति कायम रखने की मांग, आज होगी सुनवाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Sat, 14 May 2022 09:50 AM IST