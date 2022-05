{"_id":"6291885db68cc15b0358dc34","slug":"gujarat-minister-arvind-raiyani-flogging-himself-with-chains","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gujarat: भाजपा मंत्री ने खुद को दी सजा!, लोहे की जंजीर से अपने ऊपर बरसाए कोड़े ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Sat, 28 May 2022 08:03 AM IST