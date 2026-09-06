फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   gujarat kidnapped teen child labour Ahmedabad Crime Branch rescue

2022 में अहमदाबाद से अगवा किशोर को 10 हजार में बेचा: मजदूरी करते मिले दो और नाबालिग; क्या है पूरा मामला?

Sun, 06 Sep 2026 08:52 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, अहमदाबाद।
पीटीआई, अहमदाबाद। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 06 Sep 2026 08:52 PM IST
सार

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पंचमहल के नडिसार गांव से तीन नाबालिगों को बचाया है। इनमें एक किशोर 2022 में अहमदाबाद से लापता हुआ था और पुलिस के मुताबिक उसे 10 हजार रुपये में बेच दिया गया था। दो अन्य नाबालिग भी वहां खेती और मवेशी पालने का काम करते मिले। पुलिस ने मजदूर ठेकेदार दिनेश ओड और पशुपालक भरत भारवाड़ को गिरफ्तार किया है।
 

विज्ञापन
gujarat kidnapped teen child labour Ahmedabad Crime Branch rescue
अगवा किशोर मिला ( प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पंचमहल जिले के नडिसार गांव से तीन नाबालिग लड़कों को रेस्क्यू किया है। इनमें एक किशोर ऐसा है, जिसे 2022 में अहमदाबाद से अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक, उसे कथित तौर पर 10 हजार रुपये में बेच दिया गया था। इसके बाद उससे मवेशी पालने और घरेलू काम कराए जा रहे थे। इसी जगह दो और नाबालिग भी मजदूरी करते मिले। उनकी उम्र 16 और 17 साल है। पुलिस ने इस मामले में एक मजदूर ठेकेदार और एक पशुपालक को गिरफ्तार किया है।
विज्ञापन


चार साल पहले अगवा हुआ किशोर कहां से गायब हुआ था?
पुलिस के मुताबिक, मामला 2022 का है। तब 14 साल के एक लड़के के लापता होने पर उसकी मां ने अहमदाबाद के सोला थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। बच्चा शहर के हेबतपुर इलाके के पास रात में अकेला था। आरोप है कि इसी दौरान मजदूर ठेकेदार दिनेश ओड ने उसे अगवा कर लिया। इसके बाद उसे पंचमहल जिले के नडिसार गांव ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि वहां ओड ने किशोर को भरत भारवाड़ को 10 हजार रुपये में बेच दिया।
विज्ञापन


नाबालिग से किस तरह काम कराया जाता था?
सहायक पुलिस आयुक्त भारत पटेल के मुताबिक, भरत भारवाड़ ने किशोर को अपने मवेशी पालने के काम में लगा दिया था। उससे घरेलू काम भी कराया जाता था। पुलिस के अनुसार, किशोर ने वहां से निकलने की दो बार कोशिश की। आरोप है कि हर बार उसे पकड़ लिया गया और बुरी तरह पीटा गया। इसके बाद वह वहां रहने को मजबूर रहा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: गणेश उत्सव से पहले महाराष्ट्र में डीजे पर घमासान: मंत्री बोले- स्वास्थ्य से समझौता नहीं, क्या है पूरा मामला?


तीनों नाबालिगों को कैसे बचाया गया?
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट लापता और अगवा बच्चों को तलाशने का अभियान चला रही है। इसी दौरान पुलिस को मानवीय सूचना के जरिए नडिसार गांव में आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने वहां छापा मारकर तीनों नाबालिगों को बचाया। 16 और 17 साल के दोनों लड़कों को उनके माता-पिता के हवाले कर दिया गया है। इनमें एक नवा नडिसार गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा वडोदरा के छाणी इलाके का है। बरामद किशोर के पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उसकी मां की मौत हो चुकी है। इसलिए उसे उसके चाचा के सुपुर्द किया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को आगे की जांच के लिए सोला पुलिस को सौंपा जाएगा।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान क्या?
पुलिस ने 47 वर्षीय दिनेश ओड और 35 वर्षीय भरत भारवाड़ को गिरफ्तार किया है। दिनेश ओड मजदूर ठेकेदार है, जबकि भरत भारवाड़ पशुपालन का काम करता है। दोनों पंचमहल जिले के नडिसार गांव के रहने वाले हैं। पुलिस अब पूरे मामले की आगे जांच करेगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि नाबालिगों को किस तरह काम पर लगाया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed