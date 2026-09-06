2022 में अहमदाबाद से अगवा किशोर को 10 हजार में बेचा: मजदूरी करते मिले दो और नाबालिग; क्या है पूरा मामला?

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पुलिस के मुताबिक, मामला 2022 का है। तब 14 साल के एक लड़के के लापता होने पर उसकी मां ने अहमदाबाद के सोला थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। बच्चा शहर के हेबतपुर इलाके के पास रात में अकेला था। आरोप है कि इसी दौरान मजदूर ठेकेदार दिनेश ओड ने उसे अगवा कर लिया। इसके बाद उसे पंचमहल जिले के नडिसार गांव ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि वहां ओड ने किशोर को भरत भारवाड़ को 10 हजार रुपये में बेच दिया।सहायक पुलिस आयुक्त भारत पटेल के मुताबिक, भरत भारवाड़ ने किशोर को अपने मवेशी पालने के काम में लगा दिया था। उससे घरेलू काम भी कराया जाता था। पुलिस के अनुसार, किशोर ने वहां से निकलने की दो बार कोशिश की। आरोप है कि हर बार उसे पकड़ लिया गया और बुरी तरह पीटा गया। इसके बाद वह वहां रहने को मजबूर रहा।अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट लापता और अगवा बच्चों को तलाशने का अभियान चला रही है। इसी दौरान पुलिस को मानवीय सूचना के जरिए नडिसार गांव में आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने वहां छापा मारकर तीनों नाबालिगों को बचाया। 16 और 17 साल के दोनों लड़कों को उनके माता-पिता के हवाले कर दिया गया है। इनमें एक नवा नडिसार गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा वडोदरा के छाणी इलाके का है। बरामद किशोर के पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उसकी मां की मौत हो चुकी है। इसलिए उसे उसके चाचा के सुपुर्द किया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को आगे की जांच के लिए सोला पुलिस को सौंपा जाएगा।पुलिस ने 47 वर्षीय दिनेश ओड और 35 वर्षीय भरत भारवाड़ को गिरफ्तार किया है। दिनेश ओड मजदूर ठेकेदार है, जबकि भरत भारवाड़ पशुपालन का काम करता है। दोनों पंचमहल जिले के नडिसार गांव के रहने वाले हैं। पुलिस अब पूरे मामले की आगे जांच करेगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि नाबालिगों को किस तरह काम पर लगाया गया था।