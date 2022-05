{"_id":"627869d1e930323f2d78f18d","slug":"gujarat-high-court-decision-relief-to-home-buyers-experts-said-tax-burden-will-be-reduced-due-to-the-decision-related-to-gst-on-flats","type":"story","status":"publish","title_hn":"गुजरात हाईकोर्ट: मकान खरीदारों को राहत, विशेषज्ञों ने कहा- फ्लैटों पर जीएसटी संबंधी फैसले से कम होगा टैक्स का बोझ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Mon, 09 May 2022 06:39 AM IST