गुजरात स्थापना दिवस: आज होंगे कई कार्यक्रम, पूर्व संध्या पर सूरत में हुआ नाइट मैराथन, 35 हजार लोग एक साथ दौड़े

{"_id":"626dfb80c2bfbb75c067bed3","slug":"gujarat-day-night-marathon-was-organized-in-surat-to-mark-gujarat-state-formation-day","type":"story","status":"publish","title_hn":"गुजरात स्थापना दिवस: आज होंगे कई कार्यक्रम, पूर्व संध्या पर सूरत में हुआ नाइट मैराथन, 35 हजार लोग एक साथ दौड़े","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सूरत Published by: संजीव कुमार झा Updated Sun, 01 May 2022 08:46 AM IST