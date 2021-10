{"_id":"6169a2454ceefd66fb4a5191","slug":"gujarat-8-year-old-girl-mauled-to-death-by-lions-in-amreli","type":"story","status":"publish","title_hn":"दर्दनाक: अमरेली में आठ साल की बच्ची को दिनदहाड़े शेरों ने मार डाला ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीटीआई, अमरेली Published by: Amit Mandal Updated Fri, 15 Oct 2021 09:16 PM IST

सार पीड़िता प्रवासी खेतिहर मजदूरों के परिवार से थी जो दाहोद जिले से यहां आए थे और एक खेत में सो रहे थे।

विस्तार

उन्होंने कहा कि किसी ने शेर को लड़की को ले जाते नहीं देखा, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य बताते हैं कि बच्चे को जानवरों ने मार डाला। अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच के लिए वन टीमों ने दो शेरों की तलाश शुरू कर दी है। गुजरात के अमरेली जिले के एक गांव में आठ साल की बच्ची को शेरों ने मार डाला। राज्य के वन विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उप वन संरक्षक (गिर-पूर्व) डॉ. अंशुमान शर्मा ने बताया कि घटना अमरेली के सावरकुंडला तालुका के गोराडका गांव में तड़के हुई। उन्होंने कहा कि पीड़िता प्रवासी खेतिहर मजदूरों के परिवार से थी जो दाहोद जिले से यहां आए थे और एक खेत में सो रहे थे।अधिकारी ने कहा कि जब उसके माता-पिता और अन्य मजदूरों को पता चला कि लड़की गायब है, तो वे उसकी तलाश में गए और पास के खेत में उसके अवशेष मिले। उन्होंने उसी क्षेत्र में दो शेर भी देखे।उन्होंने कहा कि किसी ने शेर को लड़की को ले जाते नहीं देखा, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य बताते हैं कि बच्चे को जानवरों ने मार डाला। अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच के लिए वन टीमों ने दो शेरों की तलाश शुरू कर दी है।

Guj: 8-year-old girl mauled to death by lions in Amreli