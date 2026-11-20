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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने लिखा, "भारत एक बिल्कुल नया गेम खेल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने 10 स्लाइड साझा कीं, जिनका शीर्षक था- जीटीए 5 और 6 के बीच, देखिए कैसे'। इन स्लाइड के जरिए प्रधानमंत्री ने जीटीए के दोनों संस्करणों के बीच के समय में भारत में हुए विकास कार्यों और बदलावों को दिखाने की कोशिश की।भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट साझा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, जब दुनिया जीटीए 6 का इंतजार कर रही थी, तब टीम इंडिया ने एक बड़ा लेवल पार कर लिया और हर बड़े विजन को एक सफल मिशन में बदल दिया।"वहीं भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जीटीए 6? नहीं, जीटीए : यूपीए एरा!' शीर्षक के साथ एक वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें यूपीए सरकार के 2004 से 2014 तक के कार्यकाल को 'यूपीए स्कैम एरा' यानी घोटालों का दौर बताया गया।वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, "वही ओपन वर्ल्ड, बस लूट अलग है। 2004-2014 के दौरान ये डकैतियां कोई मिशन नहीं थीं, बल्कि उनके घोषणापत्र थे।" पोस्ट के अंत में 'रेटेड M' के साथ 'मैसिव स्कैम' यानी बड़े घोटालों का जिक्र किया गया।भाजपा गोवा ने भी इसी थीम पर एक वीडियो साझा किया। इसके कैप्शन में पार्टी ने लिखा कि जहां जीटीए 6 एक वर्चुअल एडवेंचर का वादा करता है, वहीं गोवा में राजनीतिक विपक्ष के पास पैसे से जुड़ी अपनी ही कहानी है।इस बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े ने जीटीए 6 की व्यावसायिक सफलता और गेमिंग इंडस्ट्री में मौजूद संभावनाओं का जिक्र किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जीटीए 6 ने केवल प्री-ऑर्डर से ही 1.5 अरब डॉलर से अधिक की कमाई की है।तावड़े ने कहा कि इस तरह के गेम के निर्माण में लेखक, डिजाइनर, इंजीनियर, संगीतकार और टेस्टर्स की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं में भी ऐसी रचनात्मक प्रतिभा मौजूद है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मुंबई जैसे संस्थान गेमिंग, एनीमेशन और विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र में पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने रचनात्मकता को आर्थिक शक्ति बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में अवसरों की पूरी दुनिया इंतजार कर रही है।दरअसल, भाजपा के इस अभियान से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीटीए 6 से जुड़ी पोस्ट पर निशाना साधा था। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की पोस्ट को युवाओं तक पहुंचने की हताश कोशिश बताया।उन्होंने एक्स पर लिखा, "युवाओं तक पहुंचने की हताश कोशिश में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया परजीटीए V और जीटीए 6 के संदर्भों का सहारा लिया है। याद रखें कि इस वीडियो गेम में एक अपराधी जोड़ी की कहानी है। कितना उपयुक्त है!'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6' रॉकस्टार गेम्स की लोकप्रिय जीटीए सीरीज का नया गेम है। इसे रॉकस्टार गेम्स ने विकसित और प्रकाशित किया है। यह 2013 में लॉन्च हुए जीटीए 5 के बाद सीरीज का अगला संस्करण है। गेम की लॉन्चिंग को लेकर दुनियाभर में काफी चर्चा रही है। इसके विजुअल्स और लोकप्रियता का इस्तेमाल अब भारत में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बन गया है।