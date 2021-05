बंगाल में सियासी तूफान: पीएम-ममता बैठक विवाद के चंद घंटों बाद मुख्य सचिव को रिलीव करने का आदेश

शुक्रवार को पीएम मोदी द्वारा कोलकाता में बुलाई गई तूफान को लेकर समीक्षा बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के नदारद रहने के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया। बंगाल सरकार को मुख्य सचिव बंदोपाध्याय को तत्काल रिलीव करने का आदेश दिया गया है, ताकि उन्हें केंद्र में अन्यत्र पदस्थ किया जा सके। इससे केंद्र व ममता सरकार के बीच नए सिरे से घमासान छिड़ने का संकेत है।

Govt asks West Bengal to relieve Chief Secretary Alapan Bandyopadhyay for further posting at Centre: Order