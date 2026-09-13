गोवा में केजरीवाल ने बनाया गोवा फर्स्ट गठबंधन: बोले- भाजपा और कांग्रेस का है विकल्प; किस पार्टी से मिलाया हाथ?

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VIDEO | Goa: AAP convenor Arvind Kejriwal announces an alliance between the Goa Forward Party and the Aam Aadmi Party, named "Goa First."



He says, "The people of Goa have been betrayed twice and do not want to be betrayed a third time. They need an option beyond the BJP and… pic.twitter.com/NLHws0EpzT — Press Trust of India (@PTI_News) September 13, 2026

केजरीवाल ने कहा कि गोवा की जनता को दो बार धोखा दिया जा चुका है और वह तीसरी बार धोखा नहीं खाना चाहती। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही गोवा की जनता को धोखा दे रहे हैं। उनके मुताबिक, कांग्रेस के विधायक भाजपा को सरकार बनाने में मदद करते रहे हैं।आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा, 'गोवा के लोगों के साथ दो बार विश्वासघात हो चुका है और वे तीसरी बार धोखा नहीं खाना चाहते। उन्हें भाजपा और कांग्रेस से आगे एक विकल्प चाहिए। दोनों पार्टियां गोवा के लोगों को धोखा दे रही हैं और कांग्रेस के विधायक भाजपा को सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं।'उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की कोई विचारधारा नहीं है और उसका पूरा ध्यान पैसे और माफिया के शासन पर है। केजरीवाल ने कहा, 'उनके लिए यह पॉकेट फर्स्ट है, जबकि हमारे लिए गोवा फर्स्ट है।' आप संयोजक ने दावा किया कि गोवा के हर क्षेत्र में माफिया का शासन है। उन्होंने कहा कि राज्य में बिल्डर और ठेकेदार शासन चला रहे हैं और लोग इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं।केजरीवाल ने कहा, 'आज गोवा के हर क्षेत्र में माफिया का शासन है। बिल्डर और ठेकेदार राज्य चला रहे हैं। लोग इसे बदलना चाहते हैं। पहली बार उनके पास गोवा फर्स्ट के रूप में एक विकल्प है। यह एक मजबूत गैर-भाजपा, गैर-कांग्रेस गठबंधन है, जिसे वे वोट दे सकते हैं।'