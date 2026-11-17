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स्थिति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को कुएं के आसपास रहने वाले लोगों को बिना देरी किए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही ओएनजीसी को गैस रिसाव रोकने के लिए विशेषज्ञ तकनीकी टीमों को तुरंत मौके पर भेजने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्रिलिंग स्थल के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है।ओएनजीसी के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि फिलहाल घटनास्थल पर आग नहीं लगी है और कुएं का ऊपरी हिस्सा (वेलहेड) सुरक्षित है। तकनीकी टीमें यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं कि बाहर निकल रही गैस जमीन के पास जमा न हो और आसपास के इलाकों में न फैले। एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर मौजूद डीजल जनरेटर और अन्य उपकरणों को बंद कर दिया गया है। साथ ही गैर-जरूरी कर्मचारियों को आसपास के इलाके से हटा दिया गया है। रिसाव को पूरी तरह बंद करने के लिए विशेषज्ञ टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। ओएनजीसी अधिकारियों ने भरोसा जताया है कि अगले चार से पांच घंटे में स्थिति पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा।मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने क्षेत्र में हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं दोबारा होने पर भी चिंता जताई। यही वजह है कि उन्होंने राज्य के अधिकारियों को ओएनजीसी के अधिकारियों से तुरंत संपर्क करने, कंपनी के चेयरमैन और वरिष्ठ प्रबंधन से सीधे बात करने और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया।