G-20: होटल या भारत मंडपम नहीं, आधिकारिक आवास में राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे PM मोदी, जानें किससे होगी बैठक

This evening, I look forward to three bilateral meetings at my residence.



I will be meeting Mauritius PM @KumarJugnauth, Bangladesh PM Sheikh Hasina and @POTUS @JoeBiden.



The meetings will give an opportunity to review India's bilateral ties with these nations and further… — Narendra Modi (@narendramodi)

अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच पीएम मोदी की बीते जून में हुई अमेरिका यात्रा में लिए गए फैसलों की प्रगति पर बातचीत होगी। इन मुद्दों में उभरती प्रौद्योगिकी और कुछ अहम रक्षा सौदे शामिल हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत हो सकती है। दोनों देश लंबे समय से इसे लेकर बातचीत कर रहे हैं।

