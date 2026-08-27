एक्सप्लेनर: मुफ्त बस यात्रा से लेकर खाते में रुपये तक, रक्षाबंधन पर बहनों को क्या-क्या दे रहीं राज्य सरकारें?

उत्तर प्रदेश: महिलाओं और एक सहयोगी का मुफ्त सफर

उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन पर महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। 27 अगस्त से 29 अगस्त तक महिलाएं बिना किराया दिए बस से यात्रा कर सकेंगी। उनके साथ एक सहयोगी भी मुफ्त यात्रा कर सकेगा। सरकार ने इस दौरान महिलाओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए परिवहन, पुलिस और प्रशासन को विशेष निर्देश दिए हैं। रक्षाबंधन पर रोडवेज लखनऊ परिक्षेत्र में 979 एसी और साधारण बसें चलाने की जानकारी दी गई है।



इसके साथ ही 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को परिवहन निगम की ओर से विशेष स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। सरकार के अनुमान के मुताबिक रोजाना करीब 88,438 महिला यात्रियों को इसका लाभ मिल सकता है। इस सुविधा से सरकार पर हर महीने करीब 22.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।

राजस्थान: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1100 रुपये

राजस्थान में रक्षाबंधन के मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिनों को आर्थिक सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी पात्र महिला कर्मियों के बैंक खातों में 1100-1100 रुपये की राशि ट्रांसफर की। सरकार ने इस मद में कुल 14.65 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

मध्य प्रदेश: लाडली बहना की 39वीं किस्त और शगुन

मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी की गई है। योजना की शुरुआत मार्च 2023 में हुई थी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। शुरुआत में महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह किया गया। रक्षाबंधन जैसे खास मौकों पर नियमित किस्त के अलावा अतिरिक्त शगुन राशि भी दी जाती रही है। इस तरह 250 रुपये की अतिरिक्त राशि के साथ कुल सहायता 1750 रुपये तक पहुंची है। इसके अलावा राजधानी भोपाल में रक्षाबंधन के दिन सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा भी रहेगी।