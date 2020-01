जेएनयू हिंसा: मुंबई में दिखा 'फ्री कश्मीर' का पोस्टर, जादवपुर विवि के छात्रों पर लाठीचार्ज

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में कल हुए हमले के खिलाफ जगह-जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। मुंबई में छात्र भारी संख्या में गेट-वे ऑफ इंडिया पर इकट्ठे हुए। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा अपने हाथों में 'फ्री कश्मीर' का पोस्टर लिए हुए नजर आई।

#WATCH Mumbai: Poster reading, 'Free Kashmir' seen at Gateway of India, during protest against yesterday's violence at Delhi's Jawaharlal Nehru University. #Maharashtra pic.twitter.com/i7SeImYxCE