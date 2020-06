धोखेबाज चीनी सैनिकों ने बर्बर हमले से सात दिन पहले गलवां की धाराएं रोकीं, बोल्डर जमा किए

{"_id":"5eec35748ebc3e4309576dc0","slug":"fraudulent-chinese-troops-stopped-the-streams-of-galwan-valley-seven-days-before-the-barbaric-attack-depositing-the-boulders","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0927\u094b\u0916\u0947\u092c\u093e\u091c \u091a\u0940\u0928\u0940 \u0938\u0948\u0928\u093f\u0915\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u092c\u0930\u094d\u092c\u0930 \u0939\u092e\u0932\u0947 \u0938\u0947 \u0938\u093e\u0924 \u0926\u093f\u0928 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0917\u0932\u0935\u093e\u0902 \u0915\u0940 \u0927\u093e\u0930\u093e\u090f\u0902 \u0930\u094b\u0915\u0940\u0902, \u092c\u094b\u0932\u094d\u0921\u0930 \u091c\u092e\u093e \u0915\u093f\u090f","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

सार पैंगोंग के विवादित इलाके में चीन ने 500 निर्माण किए, 53 चौकियां भी बनाईं

विस्तार

जानकारी के अनुसार चीन की सेना ने धोखेबाजी की, उसने बड़ी ही बर्बरता के साथ भारतीय सेना के जवानों को घेरकर उन पर कीलें लगी लोहे की रॉड और बेंत में लपेटे गए नुकीले तारों से हमला किया। आइए जानते हैं कैसा था वो मंजर और इससे सात दिन पहले घाटी में धोखेबाज चीन ने क्या कुछ किया था... भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख की गलवां घाटी में हुई हिंसक झड़प के मामले में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। इस खूनी झड़प में चीन की सेना ने क्रूरता का परिचय दिया, जबकि भारतीय जवानों ने उनका डटकर सामना किया।जानकारी के अनुसार चीन की सेना ने धोखेबाजी की, उसने बड़ी ही बर्बरता के साथ भारतीय सेना के जवानों को घेरकर उन पर कीलें लगी लोहे की रॉड और बेंत में लपेटे गए नुकीले तारों से हमला किया।

नापाक मंसूबे: कमांडर स्तर की बैठक के बाद.. चीन के सैनिकों ने अपने नापाक मंसूबों को छह जून को हुई कमांडर स्तर की बैठक के तीन दिन बाद अंजाम देना शुरू किया था। उपग्रह से मिले चित्र और सूत्र बताते हैं कि गश्त बिंदु 14 के पास हुई हिंसक झड़प चीन के इन्हीं गलत इरादों का नतीजा थी। जबकि छह जून की बैठक में सेनाओं को पीछे हटाए जाने पर सहमति बनी थी।



इसके बाद मामले का हल निकालने के लिए लगातार दूसरे दिन दोनों सेनाओं के मेजर जनरलों की बैठक भी हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इसके बावजूद चीन ने अपनी मोर्चेबंदी में कमी नहीं की, बल्कि पैंगोंग त्सो के विवादित इलाके में सेना के जमावड़े को और बढ़ा दिया।

पीएलए ने यूं रची साजिश सूत्र बताते हैं सैन्य अफसरों की बैठकों के बाद तय हुआ था कि दोनों ओर की सेनाएं गश्त बिंदु 14 से पीछे हटेंगी। इसके अलावा भारत की सामरिक सड़क पर निगाह रखने वाली चीनी चौकी हटाने की बात भी तय हुई। परंतु धोखेबाज पीएलए ने अलग ही साजिश रची। उसने भारतीय सैनिकों को फंसाने की व्यूह रचना की ताकि उनके मनोबल को ठेस पहुंचा सके।



इसके तहत पीएलए ने गलवां नदी से जुड़ने वाली धाराओं का पानी ऊंचाई वाले इलाकों में 9 जून से ही रोकना शुरू किया। अपने एक हजार सैनिकों को बुला लिया। करीब सौ ट्रक से यह सैनिक लाए गए थे। जिस चौकी को हटाने की बात तय हुई थी, उसकी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए भारतीय सैनिक 15 जून को हिंसक संघर्ष वाले स्थान पर गए थे।

आंशिक तौर पर हट गई थी चौकी, लेकिन.. सूत्र बताते हैं कि चीन की चौकी आंशिक तौर पर हट गई थी, कुछेक टेंट बाकी थे। चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के आने का बाकायदा इंतजार किया। जब भारतीय सैनिक घटना वाले दिन शाम के समय वहां पहुंचे तो चीन ने रोककर रखी गई धाराओं को अचानक छोड़ दिया। गलवां में इस बहाव के लिए हमारे सैनिक तैयार नहीं थे।



इसके साथ ही दूसरी ओर, चीनी सैनिक कीलें लगी लोहे की रॉड और बेंत में लपेटे गए नुकीले तारों से लैस थे। उन्होंने खुद को बचाव के लिए जरूरी चीजें पहन रखी थीं, ताकि लाठी के वार का असर कम हो। हेलमेट भी पहने हुए थे। उन्होंने मौके पर बड़े-बड़े बोल्डर पहले ही जमा किए हुए थे।

